Neue Amtsleiterin: Österreicher folgt auf Würrer

Die Amtsleiterin bleibt weiblich. Melinda Österreicher ist designierte Nachfolgerin von Gabriela Würrer, die im kommenden Jahr in den Ruhestand wechselt. Die 31-jährige trat 2019 in den Gemeindedienst ein. Gemeindepolitische Erfahrung sammelte die junge Frau schon seit 2015 im Ortsparlament, wo sie seit der letzten Gemeinderatswahl als geschäftsführende ÖVP-Gemeinderätin tätig ist.

Ihre berufliche Karriere startete Österreicher im Gemeindeverband für Umweltfragen. Umweltgerechte Abfallwirtschaft und damit kommunale Verwaltungsfragen standen am täglichen Arbeitsprogramm. Als vor drei Jahren die Stelle im Gemeindeamt in ihrer Heimatgemeinde ausgeschrieben wurde, bewarb sich die Sulzerin erfolgreich.

Die Absolventin der BORG Mistelbach belegte rechtliche Schulungen an der Donau-Universität und gemeindetechnische an der Kommunalakademie, um sich auf ihre kommende Position vorzubereiten – ebenso wie für die Tätigkeit im Gemeinderat.

Digitalisierung als Herzensanliegen

Ihr Herzensthema ist die Digitalisierung: „Hier liegt viel Potenzial – sowohl bei der täglichen Arbeit im Gemeindeamt als auch beim Service für die Bürger, z. B. im Hinblick auf Online-Formulare, die elektronische Amtstafel oder den Bauakt.“ Ihre Doppelfunktion im Gemeinderat und als Amtsleiterin sieht sie als Pluspunkt, da dort und da die Kenntnisse einfließen können, wie Projekte umgesetzt werden können.

Was war ihr schönstes Erlebnis bisher? „Das war der Besuch der Radio-NÖ-Tour in Sulz. Wir sind mit dem Team herumgefahren und konnten all die schönen Flecken bei uns herzeigen“, berichtet Österreicher.

