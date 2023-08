Volksbefragung zu Windrädern: Die Freiheitlichen toben

FPÖ-Bezirksparteichef und Landtagsabgeordneter Dieter Dorner übt scharfe Kritik an der Sulzer ÖVP-Bürgermeisterin und Nationalratsabgeordneten Angela Baumgartner. Konkret stößt sich der Freiheitliche an der Volksbefragung zur Errichtung neuer Windräder, die am 10. September 2023 in der Gemeinde abgehalten werden soll.

Insbesondere der Wortlaut „Sollen östlich von Obersulz, Richtung Loidesthal (Riedbezeichnung ,Ramesbergen' bzw. ,Ebenfeld') und nordöstlich von Erdpreß (an der Grenze zu Loidesthal) Windräder errichtet werden?“ stört Dorner maßlos. Warum? „Die Fragestellung geht nicht mit der Gemeindeordnung konform, die besagt, dass eine Volksbefragung nur über Angelegenheiten im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde angeordnet werden kann.“ Er ersuchte daher die Gemeindeaufsicht um Prüfung und gegebenenfalls um Aufhebung des Beschlusses.

FPÖ-Landtagsabgeordneter Dieter Dorner: „Ich frage mich, ob eine Bürgerbeteiligung erwünscht ist.“ Foto: FPÖ

„Ich hoffe, dass die Gemeindeaufsicht zeitnah agiert und gesetzeskonforme Verhältnisse in Sulz herstellt“, so Dorner weiter, der sich „beim besten Willen nicht vorstellen kann, dass jemand wie Angela Baumgartner, die als langjährige Bürgermeisterin und Nationalrätin zu den Spitzenfunktionären im Land zählt, so wenig Ahnung von der Gemeindeordnung hat“.

Erfahren habe er von der Angelegenheit von einer überparteilichen Sulzer Bürgerinitiative, die der Errichtung der Windräder kritisch gegenübersteht. Dorner schließt sich den Windkraftkritikern an und stellt nun fest, dass es trotz eines aufrechten Gemeinderatsbeschlusses gegen die Errichtung von Windrädern erneut Bestrebungen gebe, diese Form der Energiegewinnung nach Sulz zu bringen.

„Eine Bürgerbefragung gibt es nicht“

Doch damit nicht genug der freiheitlichen Kritik: „Vor der nun geplanten Volksbefragung wurden die Bürger über eine für Juni geplante ,Bürgerbefragung' – die gibt es laut der NÖ Gemeindeordnung gar nicht – informiert.“

Nachdem FPÖ- und SPÖ-Gemeinderäte auf diesen Umstand hingewiesen hätten, habe man eingelenkt und vom Gemeinderat schließlich eine Volksbefragung nach § 63 der NÖ Gemeindeordnung beschließen lassen. Hinter diesen Vorgängen ortet Dorner Kalkül und er fragt sich, ob „angesichts dieser Hoppalas eine Bürgerbeteiligung gewünscht ist“.

Gänzlich anders sieht das ÖVP-Ortschefin Angela Baumgartner: „Die Gespräche zur Entscheidungsfindung über Bürger- bzw. Volksbefragung fanden offen und transparent im Beisein aller Gemeinderatsparteien – ÖVP, SPÖ und FPÖ – in Sitzungssaal des Gemeindeamtes statt.“

Es sei immer das Ziel gewesen, alle Mitbürger mittels einer Volksbefragung zu bitten, ihre Meinung zu äußern. Eine so wichtige Entscheidung in puncto erneuerbare Energie könne nur von den Menschen getroffen werden, die in Sulz leben.

Ortschefin: „Alle Parteien waren dafür“

Dass zuerst eine Bürgerbefragung, die eine Gemeinde durchführen könne, geplant war, bestätigt Baumgartner auf NÖN-Nachfrage. Alle Parteien hätten sich schlussendlich für eine Volksbefragung ausgesprochen. Zudem habe keine Partei auf jenen Missstand hingewiesen, von dem Dorner nun spricht.

ÖVP-Bürgermeisterin Angela Baumgartner: „Alle Parteien waren bei der Entscheidung dabei.“ Foto: Simonis

Auch die Kritik an der Fragestellung kann die ÖVP-Politikerin nicht nachvollziehen: „Darüber wurde in der Gemeinderatssitzung vom 26. Juni dieses Jahres beraten – der Beschluss erfolgte damals mit den Stimmen der ÖVP, SPÖ und FPÖ – einstimmig.“

Wie geht man eigentlich mit Dorners Beschwerde bei der Gemeindeaufsicht um? „Natürlich wird der Gemeinderat darauf reagieren und in der Sitzung vom 16. August (nach Redaktionsschluss, Anm.) über eine geänderte Fragestellung abstimmen“, lässt Baumgartner abschließend wissen.