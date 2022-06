"Superwoman" der Gänserndorfer ÖVP mit großer Feier verabschiedet

Werbung

„Jemanden wie dich wird es nie wieder geben“, sagte René Lobner Freitagabend mit Blick zu Helga Ebner, der die Rührung anzusehen war. Ebner war Bezirksgeschäftsführerin der ÖVP und trat mit Anfang des Jahres ihren Ruhestand an. 40 Jahre war sie für die ÖVP im Bezirk aktiv.

In diesen vier Jahrzehnten sind unzählige Freundschaften entstanden. Das zeigte der Schüttkasten in Ebenthal: Trotz unzähliger Veranstaltungen war dieser voll. „Der Grund dafür hat einen Namen: Helga“, weiß Lobner, dass sich jeder der konnte gern Zeit genommen hat, „um die gute Seele der ÖVP Gänserndorf“ würd zu verabschieden.

„Du bist zu uns als Menschen gestanden“

„Wir haben fast alle Stationen gemeinsam gemacht“, kennt auch Landtagspräsident Karl Wilfing Ebner bereits seit 40 Jahren. Sie war immer dort im Einsatz, „wo die Partei lebt“, nämlich in den Geschäftsstellen. Ebner sei stets mit Begeisterung, Leidenschaft und Freude im Einsatz gewesen, habe es verstanden, andere zu motivieren und habe „1.000-prozentige-Loyalität“ gezeigt. Damit meinte Wilfing aber nicht unbedingt die Partei. „Du bist zu uns als Menschen gestanden.“

Als Bezirksgeschäftsführerin schätzte sie der Landtagspräsident sehr. „Die Mentscha schauen immer, dass alles passt. Sie sind auch fürs Befinden zuständig.“ Dem stimmte Nationalratsabgeordnete Angela Baumgartner zu. „Helga hat mich immer aufgebaut“, erinnert sie sich an viele Gespräche, die die beiden Frauen schließlich zu sehr guten Freundinnen machten.

Helga Ebner, die Superwoman der Gänserndorfer ÖVP

Dass es tatsächlich „die Mentscha“ sind, die schauen, dass alles passt, offenbarte sich der Bezirks-ÖVP recht bald: Ebners Nachfolger Rudi Stöger und Max Beck gestalteten die Einladungen für das Abschiedsfest, das eigentlich als Überraschungsfeier geplant war, Bezirksobmann Lobner warf ebenfalls einen Blick darauf, die Einladungen wurden verschickt. „Wenn drei Männer eine Einladung machen, dann fehlt eben der Kontakt, bei dem man sich zur Feier anmelden soll“, verriet Lobner schmunzelnd. Und so kam es, dass sich die ersten Gäste direkt bei Ebner zur Feier anmeldeten.

Überrascht und gerührt war sie an diesem Abend aber dennoch. Etwa, als Lobner eine Superwoman aus Plüsch zückte, mit dem Gesicht von Helga Ebner. „Das, was du getan hast, ist nicht bezahlbar“, unterstrich Lobner, dass Helga den 44 Gemeinden stets mit Rat und Tat zur Seite stand, aber auch mit Empathie und Leidenschaft. „Wir sind nur so erfolgreich, weil wir dich an unserer Seite hatten“, erinnert sich der Gänserndorfer Stadtchef, dass Ebner auf seinem Weg zum Bürgermeister sowie zum Landtagsabgeordneten immer an seiner Seite gewesen ist.

So schön war die Zeit mit Helga

Herbert Nowohradsky ist Landesobmann der Senioren, ihn verbindet mit Ebner ebenfalls eine lange und arbeitsreiche Vergangenheit. Kurt Janschtitsch, Bürgermeister von Bad-Pirawarth, war es ebenso ein Anliegen, sich bei Ebner zu bedanken. Er tat – bewaffnet mit seiner Gitarre – mit einem Song: Den Hit von Freddy Quinn „Schön war die Zeit“ hat er eigens für sie umgedichtet.

Gemocht wird Ebner über die Bezirksgrenzen hinweg: Ihre Kollegen und Vorgänger der Bezirksgeschäftsstellen im Weinviertel waren ebenfalls nach Ebenthal gereist, um der Neo-Pensionistin zu danken. „Wir sind stolz, dass wir mit dir so viele Jahre zusammenarbeiten durften“, sagte Hans Gschwindl, Bezirksgeschäftsführer in Hollabrunn und überreichte Helga Ebner im Namen seiner Kollegen einen kleinen Globus mit einem Eisbären, der durch die Arktis stapft. Eine Reise dorthin steht nämlich auf Ebners Wunschliste.

„Danke, dass ihr alle heute gekommen seid, das ist so eine schöne Wertschätzung“, war Ebener sichtlich gerührt. Sie bedankte sich bei ihren Weggefährten, die im Laufe der Jahre zu Freunden geworden sind und mit ihr gern noch viele Stunden feierten. Für die richtige Stimmung waren die „Red Devils“, Sandra und Pepi Storch, die zu späterer Stunde Unterstützung von einigen prominenten Sängern bekamen.

