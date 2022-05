Täter festgenommen 87-Jähriger im Bezirk Gänserndorf beim Rasenmähen überfallen

Lesezeit: 2 Min AN APA / NÖN.at

Symbolbild Foto: Tretyakov Viktor/Shutterstock.com

B eim Rasenmähen mit einem Traktor ist am Dienstagabend in Angern an der March (Bezirk Gänserndorf) ein 87-Jähriger überfallen worden.