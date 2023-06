Hunderte Besucher strömten ins Umspannwerk Zaya

„Ich wurde oft darauf angesprochen, ob man das neue Umspannwerk bei uns nicht einmal besichtigen kann“, erfüllte Andreas Keller, Bürgermeister von Neusiedl, seinen Bürgern mit dem Tag der offen Tür im Umspannwerk Zaya einen Wunsch. Er sprach mit den Verantwortlichen der APG, der Tag der offenen Tür wurde organisiert.

„Heute ist unser Pilotprojekt“, berichtet Christoph Schuh, Unternehmenssprecher der Austrian Power Grid AG, im NÖN-Gespräch am Freitagnachmittag. Es war der erste Tag der offenen Tür, den die APG bei einem Umspannwerk durchführte. Künftig sollen diese auch an den anderen Standorten angeboten werden.

„Wir sind total zufrieden“, sagte Schuh schon vor dem Highlight des Tages, der Löschung des Transformators „Carlo“. Nach knapp zwei Stunden waren es bereits 200 Besucher, die sich das Umspannwerk Zaya und die Weinviertelleitung genauer ansehen wollten. Warum das Interesse so groß ist? „Die Menschen wollen wissen, wie die Energiewende funktioniert.“ Die Weinviertelleitung und das Umspannwerk seien wesentliche Meilensteine für das Erreichen der Energiewende.

Außerdem interessiere die Leute, was zwischen Windrad und Aufladen des Smartphones mit dem Strom passiere. Und: „Heute kann man die harte Technik hautnah erleben.“ Mitarbeiter der APG und der Netz NÖ waren mit kleinen Gruppen im Umspannwerk, das im September des Vorjahres seine Betrieb aufgenommen hat, unterwegs, damit diese einen Blick hinter die Kulissen der Strominfrastruktur werfen können.

Sechs Jahre hat es gedauert, das ganze Projekt umzusetzen. „Wir haben uns alle bemüht, dass wir hier etwas zusammenbringen“, berichtete der Bürgermeister von einer sehr guten Zusammenarbeit zwischen Gemeinde, APG und Netz NÖ.

Das Umspannwerk Zaya ist ein Einspeise-Umspannwerk. „An manchen Tagen wird in ganz Niederösterreich nicht so viel Strom verbraucht, wie wir hier einspeisen“, weiß Projektleiter Günter Etz von Netz NÖ. Die EVN-Tochter speist an diesem Standort hauptsächlich Windstrom und das überregionale Netz der APG ein. Damit dies gut funktioniert braucht es leistungsstarke Transformatoren. Einer davon, das Herzstück, ist der Transformator „Carlo“ – er ist nach seinem Paten Landtagspräsident Karl Wilfing benannt. An ihm wurde demonstriert, wie die automatische Löschanlage funktioniert.

Automatische Löschanlage für den Ernstfall

Im Inneren des Trafos, der die Spannung des Stroms von der Hochspannungsebene der APG auf die Spannungsebene der regionalen Verteilnetzbetreiber umwandelt, befinden sich 90 Tonnen Öl. Es werde zwar sehr gut mit der örtlichen Feuerwehr zusammengearbeitet, doch die könne nicht sofort vor Ort sein. Darum gibt es die automatische Löschanlage. Hier wird zunächst mit Wasser gelöscht und gekühlt. Das Wasser der drei Zisternen reiche aus, um den Trafo 45 Minuten lang zu kühlen. In der Praxis komme aber schnell Löschschaum zum Einsatz. „Den brauchen wir aber hoffentlich nie“, meinte ein APG-Mitarbeiter bei der Vorführung, bei der nur Wasser zum Einsatz kam.

Bei den Führungen beantworteten die Mitarbeiter der APG und der Netz NÖ viele Fragen rund um Energiewende, grünen Strom und warum man eigentlich so lange warten muss, bis eine PV-Anlage ans Netz angeschlossen wird. „Wir kommen mit dem Ausbau des Netzes nicht nach“, lautet Etz' Antwort.

Die APG war an diesem Tag nicht nur für die Stromversorgung zuständig, sondern auch für die Verköstigung ihrer Gäste und die Bespaßung der jüngeren Besucher. Dazu gab’s ein Festzelt mit Speis und Trank, eine Hüpfburg, eine Bastel- und Malstation sowie Kinderschminken. Was den Gästen auch gefiel: Der Shuttleservice, der vom Sportplatz, wo geparkt wurde, zum Umspannwerk eingerichtet war.