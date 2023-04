Die Woche der Glocken in Groß-Enzersdorf

Kurz vor deren österlichen Abflug nach Rom wurde die Ankunft der neuen Glocken in Groß-Enzersdorf gefeiert. Es war tatsächlich ein großes Fest, besser eine Reihe großer Feste. Immerhin kommen nicht so oft Glocken hier an.

Nachdem in den beiden Weltkriegen vier der alten Glocken als Kanonenfutter dienen mussten, waren in Groß-Enzersdorf nur zwei übrig geblieben, die größere davon stammt aus dem Jahr 1790, ist also schon gut 230 Jahre alt. Schon bei der Ankunft aus der Gießerei in Innsbruck am Freitag gab es großen Bahnhof. Vor der Stadtmauer wartete ein reich mit Blumen geschmückter Traktor samt Anhänger, die Franzensdorfer Ortsmusik und – trotz Regensturm – viele hunderte Zuschauer.

Weihemesse mit dem Freisinger Bischof Bernhard Haßlberger, Pfarrer Arkadiusz Borowski und Geistlichen aus halb Europa. Foto: Kremsmayer

Der Tross begleitete die Glocken zum Kirchenplatz, wo sie erstmals bestaunt werden konnten. Pfarrer Arkadiusz Borowski war in seinem Element, kletterte zu den neuen Glocken hinauf, begrüßte sie und ließ sich mit allen fotografieren. Alle, das waren die vielen Vertreter der Stadtgemeinde, die rund 30.000 Euro zum rund 150.000 Euro schweren Projekt „Neue Kirchenglocken“ dazugelegt hatten, eine große Abordnung aus der Mutterstadt Freising in Bayern und viele hiesige Schaulustige.

Die Würstel, die der Orgelverein und die Pfarre organisiert hatten, waren binnen kürzester Zeit aufgegessen, bei Kaffee und Wein blieb man aber doch lange zusammen, ebenso am Samstag und Sonntag.

Denn am Samstag ging es mit der großen Weihe weiter. Bischof Haßlberger aus Freising hielt die Messe, Landtagspräsident Karl Wilfing sprach in Vertretung der Landeshauptfrau, auch Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec und Kulturstadtrat Martin Sommerlechner fanden schöne Worte für die Bedeutung der Glocken, für Katholiken wie auch für diejenigen, denen das alte und neue Kulturgut jenseits der Religion eine liebe Tradition ist.

Glocke läutet dem Frieden, der Liebe und der Freiheit

„Möge diese Glocke stets dem Frieden, der Liebe und der Freiheit läuten“, steht daher auf der Gemeindeglocke. Glockengießer Johannes Grassmayer erzählte stolz von der Kunst des Glockengießens und der akribischen Begleitung durch den Groß-Enzersdorfer Stadtorganisten Martin Strommer, der stets auf den richtigen Klang achtete. Der richtige Klang ist die Stimmung der Glocken und mit den Tönen es, f, g, b, es² und c² kann am Sonntag ein „Gloria“, ein „Salve Regina“ zur Weihnachts- und Osterzeit, aber auch ein kleines „Tedeum“ zur Vorabendmesse erklingen.

Am Montag wurden die Glocken aufgezogen, die Schulklassen staunten ebenso wie eine große Menschenmenge. Foto: Kremsmayer

Die Glockenmusik und ihre Anwendung ist aber eine eigene kleine Wissenschaft wie das Glockengießen selbst. Hinter jedem Ton, den wir hören, sind tatsächlich 50 Töne verschmolzen, so Grassmayer: „Gut möglich, dass sensible Menschen die Glocken auch manchmal ganz anders hören, traurig oder heiter und durchaus auch den Anlässen des Geläutes von den Hochzeitglocken bis zu den Todesglocken, vom alten Wetterläuten bis zu den Rufen zum Morgen und Abendgebet entsprechend.“ Am Ostersonntag wird Groß-Enzersdorf jedenfalls das erste „Plenum“, also das Geläute aller Glocken erleben.

