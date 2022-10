Auch im Bezirk Gänserndorf hieß es: Bilder vor den Vorhang

So stellten zum Beispiel Hedwig Ettenfellner, Walter Kupferschmidt und Paul Holzapfel ihre Bilder und Grafiken im Deutsch-Wagramer Napoleon-Museum aus. In Lassee hatte auch Nusmir Besic, der auf Malereien und Grafiken spezialisiert ist, seine Türen geöffnet.

Bei Ulrike Csucker aus Groß-Schweinbarth konnten die Besucher in wolligen Erzeugnissen schwelgen. Bilder von Susanne Poys und Keramik von Mirell Luger gab es beim Heurigen Poys in Auersthal zu sehen.

