„Ananas“ feierte 25-Jahr-Jubiläum auf Schloss Hof

Die „Ananas“-Familienberatung feiert heuer ihr 25-jähriges Bestehen und veranstaltete aus diesem Anlass eine Fachtagung. Den Geburtstag nahm „Ananas“ nicht nur zum Anlass für eine kurze Rückschau, sondern vor allem für einen Blick nach vorne.

„In einer herausfordernden Zeit mit diffusen und konkreten Verunsicherungen brauchen vor allem benachteiligte Familien Unterstützung ihrer Erziehungskraft, die sich an wissenschaftliche Konzepte anlehnt und deren Umsetzung in der Praxis mit Leben erfüllt wird“, stellte Geschäftsführer Martin Berger in seiner Rede fest.

Und genau darüber sprachen am Freitag im Schloss Hof die vier Experten Ingrid Huth (Fachliche Standort-Leitung Ananas), Barbara Neudecker, Renate Doppel und Bernhard Heinzlmaier. Danach gab es eine Podiumsdiskussion.

Den Ehrenschutz und die Festrede übernahm Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig, die herzlich zum Jubiläum gratulierte: „Ihr seid seit 25 Jahren ein verlässlicher Partner der Kinder und Familien. Bezeichnend ist, dass zum Jubiläum nicht nur gefeiert wird, sondern der Blick auf Herausforderungen der Zukunft gelegt wird.“

Die „Ananas“-Familienberatung mit Sitz in Gänserndorf betreut Familien mit Unterstützungsbedarf im Osten Niederösterreichs. Sie leistet angefangen von der präventiven Familienbegleitung im Rahmen der frühen Hilfen über Erziehungsberatung bis hin zur aufsuchenden Intensivbetreuung im Auftrag der Behörden hochqualitative Arbeit unter einem psychoanalytisch-pädagogischen und bindungstheoretischen Konzept.