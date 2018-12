Totes Baby: U-Haft gegen Mutter beantragt .

Nach dem Fund des toten Säuglings in einem Gebüsch in Tallesbrunn in der Marktgemeinde Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Untersuchungshaft gegen die Mutter beantragt. Das teilte Sprecher Friedrich Köhl am Samstag mit. Über den Antrag soll im Laufe des Wochenendes entschieden werden.