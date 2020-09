Bisher unbekannte Täter waren am 11. April gegen 20.20 Uhr im Bereich des Autokinos im Gemeindegebiet von Groß Enzersdorf in einen Imbisswagen und in einen Gastronomiebetrieb eingebrochen und hatten dort die Scheiben eines dort geparkten Pkw eingeschlafen sowie außerdem das Dach des Gastronomiebetriebs beschädigt. Dabei war ein Gesamtschaden in der Höhe von rund 7000 Euro entstanden.

Die Polizei bat am Freitagvormittag um Hinweise aus der Bevölkerung (wir hatten berichtet) und widerrief mit einer Aussendung diesen Aufruf am Freitagabend. Die Beschuldigten hätten sich gestellt.