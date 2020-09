Der parteilose Gemeinderat Werner Cermak fordert einen sofortigen Baustopp in Deutsch-Wagram. „Wir müssen Verantwortung für kommende Generationen übernehmen und der unkontrollierten Bodenversiegelung Einhalt gebieten“, meint der Ex-FPÖ-Mandatar.

privat Der parteilose Gemeinderat Werner Cermak will einen Baustopp.

Manche Bürgermeister aus würden aus falsch verstandenem Ehrgeiz mit allen Mitteln versuchen, so manche Einwohnergrenzen zu überspringen, um höhere Fördermittel vom Land und Bund zu lukrieren.

„Die verbaute Fläche nahm in den letzten Jahren dermaßen zu, dass – wenn diese Entwicklung ungebremst voranschreitet – Beton und Asphaltwüsten entstehen werden“, befürchtet Cermak, der betont, dass er – obwohl er in Wien für die Liste „Strache“ kandidiert – dennoch in der Stadtgemeinde ein Mandat hat und dieses auch erfüllen will.

Knotz VP-Stadtchef Quirgst vermutet andere Gründe hinter der Forderung.

„Wir haben in Deutsch-Wagram seit mehreren Jahrzehnten kein neues, zusätzliches Bauland ausgewiesen, denn das Bevölkerungswachstum in unserer Stadt entsteht einzig durch Nachverdichtungsprojekte und das Schließen von bestehenden Baulücken“, kontert VP-Bürgermeister Friedrich Quirgst.

Die Stadt habe dadurch mittlerweile eine überregionale Vorbildfunktion eingenommen. In den letzten 15 bis 20 Jahren sei es ohne Neuwidmung von Bauland zu einem Wachstum von rund 2.000 Einwohnern gekommen.

Quirgst weiter: „Ich bin für ein maßvolles Wachstum, eine Erhöhung der Lebensqualität für die Bewohner unserer Stadt und auch für die Menschen, die zuziehen. Wir wachsen am langsamsten von den großen Gemeinden im Umland von Wien.“ Der Stadtchef weist auch in diesem Zusammenhang auf den wachsenden Baumbestand und die vielen Umweltprojekte in der Stadt hin.

„Die Forderung, die Cermak bereits vor Jahren im Gemeinderat vorbringen hätte können, würde auch die privaten Hausbauer treffen und das Abwandern der Jugend bewirken“, so der Bürgermeister. Es würde Cermak um das Heischen nach Aufmerksamkeit im Wien-Wahlkampf gehen, den er auch in Deutsch-Wagram austragen wolle. „Warum fordert er keinen Wien-Baustopp, wenn er dort kandidiert?“, schließt Quirgst.