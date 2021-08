Übel riechendes Nass aus der Ortswasserleitung beschäftigte in der letzten Woche ÖVP Bürgermeister Alexander Gary und die Bauhofmitarbeiter. Mittlerweile wurde das Problem behoben.

Gary berichtet im NÖN-Gespräch über die Hintergründe: „Beim Hochfahren der Wasserversorgungsanlage dürfte abgestandenes Wasser in einen der beiden Hochbehälter gelangt sein, was in weiterer Folge zu üblen Gerüchen im Ortswassernetz führte. Der betroffene Hochbehälter wurde sofort nach Bekanntwerden vom Netz genommen und das gesamte Ortsnetz über die Hydranten gespült.“ Den betroffenen Haushalten wurde empfohlen, ihre Warmwasserspeicher und die Hausleitungen ebenfalls zu spülen.

„Abgestandenes Wasser dürfte in einen der beiden Hochbehälter gelangt sein.“ Alexander Gary, ÖVP-Bürgermeister

Ein technischer Defekt in der Prozessleittechnik ist schuld daran, dass derzeit die beiden Hochbehälter am Wartberg nicht automatisch über die gemeindeeigene Wasserversorgungsanlage befüllt werden können. ÖVP-Bürgermeister Alexander Gary meinte gegenüber NÖN: „Das Ortsnetz wurde in den letzten Wochen ausschließlich über EVN-Wasser gespeist.“ Letzte Woche schließlich entschloss man sich, bis zur Behebung der technischen Probleme die beiden Hochbehälter manuell über die Wasserversorgungsanlage zu befüllen.

Dabei dürfte es eben dann zum Eintritt abgestandenen Wassers gekommen sein.

Laut Gary wird die Reparatur noch einige Wochen in Anspruch nehmen. „Das System ist leider in die Jahre gekommen und Ersatzteile sind derzeit sehr schwer zu bekommen“, so Gary. Die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (Ages) wurde beauftragt, im gesamten Ortsgebiet Wasserproben zu entnehmen. Das Ergebnis liegt mittlerweile vor: Laut den übermittelten Messwerten waren in den sechs entnommen Proben Verunreinigungen (Enterokokken, Escherichia coli, Coliforme Bakterien) definitiv nicht nachweisbar, heißt es auf der Website der Gemeinde.