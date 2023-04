Das Motto im Bezirk Gänserndorf: Wer bremst, gewinnt

Klimaaktivisten fordern die Senkung des Tempolimits auf allen Straßen zur Reduktion der Treibhausgas-Emissionen. Fachleute sprechen auch von der Wirksamkeit der Geschwindigkeitsreduzierung, um Unfälle zu vermeiden. Der Bezirk ist bei diesem Thema gespalten (siehe „Frage der Woche“). Der private Pkw ist noch immer die beliebteste und wohl in einigen Fällen auch die alternativlose Art der Fortbewegung. Einschränkungen diesbezüglich werden nicht gerne gesehen.

Chefinspektor Karl Löffler vom Bezirkspolizeikommando: „Es finden regelmäßig Treffen mit der Landesverkehrsabteilung statt, bei denen die Aufstellung von mobilen Radarboxen als sinnvoll erachtet wird. Wenn uns bei Streifenfahrten Brennpunkte auffallen oder die Bürger solche melden, gibt es zusätzlich Laserkontrollen.“ Natürlich werden diese Stellen vorher nicht verraten.

Chefinspektor Karl Löffler: „Die Stellen, wo wir Laserkontrollen durchführen, verraten wir vorher natürlich nicht.“ Foto: privat

Die von Bürgerinitiativen geforderten 80 km/h auf Freilandstraßen gibt es seit einiger Zeit auf der B8 zwischen Deutsch-Wagram und Aderklaa/Süßenbrunn. Zusätzlich gilt ein Überholverbot. Löffler über seine Erfahrungen: „Seither hatten wir keinen einzigen tödlichen Unfall mehr. Es scheint also zu wirken.“

In Deutsch-Wagram gelten seit Längerem generell 30 km/h im Ortsgebiet, Ausnahme sind die Landesstraßen und die B 8, wo 50 km/h gefahren werden darf. Besonders heikel sind die Bereiche vor den Schulen. Löffler sind hier allerdings keine Beschwerden bekannt. „Ausreißer gibt es immer. Aber allein die Präsenz der Schülerlotsen halten sicher viel ab“, lobt der Polizist deren ehrenamtlichen Einsatz.

Anna Hofstätter und Sandra Sabatka-Tatzer sind zwei von vier Schülerlotsen in Klein-Harras. Die kleine Katastralgemeinde ist von der großräumigen Umleitung wegen der Baustelle auf der B 220 in Bad Pirawarth stark betroffen, weshalb Mitte März der Schülerlotsendienst kurzfristig installiert wurde. „Wir sichern Kindergarten- und Volksschulkinder auf ihrem Weg zum Schulbus. Sie müssen dazu die Landesstraße überqueren, die mitten durch unseren Ort führt und nun Hauptumleitungsstrecke für den Pkw- und Lkw-Verkehr ist“, so Hofstätter über die Initiative.

Schülerlotsen wünschen sich Schutzweg

Schutzweg gibt es keinen, noch immer nicht, wie Hofstätter moniert: „Den hatten wir uns schon gewünscht, als die Bushaltestelle vor einigen Jahren neu gemacht wurde. Jetzt wäre ein solcher erst recht wichtig. Bislang blieben unsere Forderungen allerdings ungehört.“

Mobile Messstellen in beiden Fahrtrichtungen auf der Hauptstraße werden von Hofstätter zu verschiedenen Zeiten auf Geschwindigkeitsübertretungen überprüft: „Zu den Stoßzeiten zähle ich rund 100 Fahrzeuge pro Stunde. Davon sind 35 über 55 km/h unterwegs, 25 bis 55 km/h und der Rest hält sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung.“

Hofstätter appelliert an die Verantwortlichen: „Eine 30er-Zone im Bereich der Bushaltestellen wäre uns jedenfalls für die Zeit der Umleitung und auch darüber hinaus sehr recht.“

