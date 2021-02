Ein NÖN-Leser (Name der Redaktion bekannt) ärgert sich, weil es in der Marktgemeinde zu wenig Corona-Testmöglichkeiten geben soll. „Es ist nicht nachvollziehbar, warum in einer Gemeinde mit 12.000 Einwohnern keine offizielle Teststelle eingerichtet wurde. Auch die einzige Apotheke im Ort führt keine kostenlosen Covid-19-Antigentests durch“, betont der Strasshofer.

„Das stimmt so nicht. Wir bieten seit Montag diese Tests kostenlos an“, kontert Apothekenbetreiber Samir Chenouda. In den relativ kleinen Geschäftsräumen habe man bis jetzt eine Möglichkeit gesucht, die Testungen, die in Kooperation mit dem Land NÖ stattfinden, durchzuführen. Weites habe man bis dato noch auf die Ausrüstung dafür gewartet.

„Ich kann die Kritik nicht nachvollziehen. Es gibt derzeit zweimal wöchentlich Testmöglichkeiten in der Gemeinde. Dazu bedarf es freiwilliger Helfer, die nun gefunden wurden und medizinischem Personal. Die Ärzte praktizieren unter der Woche ja in ihren Ordinationen. Wir danken dem Roten Kreuz für die Bereitstellung dieses Personals“, stellt SPÖ-Bürgermeister Ludwig Deltl klar. Wie die NÖN berichtete, haben sich Freiwillige aus drei Gastronomiebetreiben in der Gemeinde als Freiwillige gemeldet. Sie sind wegen Corona zur Untätigkeit verdammt und wollen etwas Sinnvolles zur Eindämmung des Virus tun.

Jeweils Montag und Mittwoch in der Zeit von 16 bis 20 Uhr gibt es im Gutshof die Möglichkeit, sich testen zu lassen. „Das sind Tage, an denen nicht in Deutsch-Wagram und Gänserndorf getestet wird. Die Termine wurden mit den Nachbargemeinden abgestimmt“, so Deltl abschließend. Somit gebe es für die Bewohner der Region an mehreren Tagen in der Woche die Möglichkeit, sich auf Covid-19 testen zu lassen.