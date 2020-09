14 Jahre lang war er Leiter der Gänserndorfer Wirtschaftskammer, mit 1. September wechselte Thomas Rosenberger in die Zentrale nach St. Pölten, wo er nun als Referent in der Abteilung Förderservice tätig ist. Derzeit befindet er sich aber im Krankenstand und konnte für eine Stellungnahme nicht erreicht werden.

Auf seinem bisherigen Sessel in Gänserndorf nahm Philipp Teufl Platz, der zuletzt als Referent in der Mistelbacher Wirtschaftskammer arbeitete. Teufl ist 41 Jahre alt, studierter Jurist und lebt in Schleinbach (Bezirk Mistelbach).

Im NÖN-Gespräch erinnert er sich: „Die Stelle wurde im Juni ausgeschrieben, ich bewarb mich und bin natürlich froh, den Job bekommen zu haben.“ Fast zwölf Jahre lang ist Teufl für die Wirtschaftskammer tätig, zuerst in Mistelbach und Hollabrunn, zuletzt nur noch in Mistelbach. Außerdem engagiert er sich politisch bei der ÖVP-Liste Team Wolkersdorf.

Was erwartet er sich in Gänserndorf? „Ich freue mich auf die neue Herausforderung. Im Bezirk Gänserndorf gibt es sogar mehr Mitgliedsbetriebe als im Bezirk Mistelbach“, erklärt Teufl: „Einige Unternehmer kenne ich bereits.“

Übrigens: Zu den Gerüchten, dass Rosenberger nicht freiwillig nach St. Pölten wechselte, nimmt Johannes Schedlbauer, Direktor der NÖ Wirtschaftskammer, Stellung: „Es sind alle zufrieden, auch Kollege Rosenberger. Er hat einfach nur seinen Job innerhalb der Kammer gewechselt.“