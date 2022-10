Die letzten Tage im Eckartsauer Jagdschloss

Eine „Nesterval“-Aufführung besuchen zu können, ist ein Privileg: Binnen kürzester Zeit sind die begehrten Tickets im Online-Verkauf vergriffen, nur wer pünktlich zum Vorverkaufsstart vor dem Computer sitzt und eine kleine Portion Glück hat, kommt in den Genuss, eine Vorstellung des „immersiven Theaterensembles“ besuchen zu können.

Die innovative Theatergruppe operiert meist in Wien, nach fast vierjähriger Planung ist es nun aber dem Team von Schloss Eckartsau um Managerin Elisabeth Sandfort gelungen, „Die letzten Tage der Nestervals“ nach Niederösterreich zu holen. Und wer unter den glücklichen Teilnehmern – „Zuschauer“ wäre nicht weit genug gegriffen – des Stücks ist, der weiß, dass sich die Mühe, Tickets zu ergattern, lohnt.

Für die Premiere am Donnerstag konnte auch TV-Star Arabella Kiesbauer Karten ergattern. Foto: Elisabeth Sandfort

Das Schicksal der Teilnehmer wird schon vor dem eigentlichen Beginn des Stücks besiegelt: Mittels Los wird entschieden, ob man Teil des Adels, der am Weihnachtsfest der Nestervals teilnehmen darf, oder der Dienerschaft, die im Untergeschoß des Schlosses operiert, ist – wie es eben im für Österreich schicksalsträchtigen Jahr 1918 so üblich war.

Im Schloss Eckartsau unterzeichnete Kaiser Karl I. die Verzichtserklärung auf die ungarische Reichshälfte. Er besiegelte damit das Ende der mehr als 600 Jahre währenden Donaumonarchie und verbrachte die verbleibende Zeit in Österreich – auch Weihnachten 1918 – mit seiner Familie im Schloss Eckartsau.

„Die letzten Tage der Nestervals“ macht dieses Stück österreichische Zeitgeschichte nun erlebbar. Dabei verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion. Einen Abend lang können die Besucher voll und ganz in die Vergangenheit, den Zufluchtsort Eckartsau und die Historie der letzten Tage der Kaiserfamilie in Österreich eintauchen.

Natürlich sind es im Stück die Nestervals und nicht die Habsburger, die die Teilnehmer durch die verstecktesten Ecken des Jagdschlosses führen und – perfekt vorbereitet – so manches Geheimnis in diesen historischen Gemäuern preisgeben. Die Aufführungen (noch bis 12. November) sind restlos ausverkauft, es gibt nur noch Wartelisten-Plätze. Man kann also nur auf sein Glück hoffen – das zahlt sich allerdings aus.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.