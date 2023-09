4.880 Euro für die städtische Sonderschule

Das diesjährige Sommertheater in der Kellerbühne wurde heuer zu einer einzigartigen Benefizveranstaltung zugunsten der Allgemeinen Sonderschule (ASO) Zistersdorf. Die Aufführungen erfreuten sich so großer Beliebtheit, dass eine großzügige Spende in Höhe von 4.880 Euro überreicht werden konnte.

Die Theateraufführungen zogen zahlreiche Besucher an, darunter Bürgermeister Elmar Schöberl, Bildungsstadtrat Gernot Krippel und den Obmann der Sonderschulgemeinde, Leopold Born. Die Schauspieler des Sommertheaters überreichten nun stolz den Spendenscheck an die ASO Zistersdorf.

„Wir können dieses Geld sehr gut brauchen, da wir bei Ausflügen wie Skitag oder Thermenbesuch immer erhöhte Transportkosten für rollstuhlgerechte Kleinbusse kalkulieren müssen“, bedankt sich Direktorin Nicole Drabek.

Schöberl zeigte sich beeindruckt von der hohen Qualität der Darbietungen. „Ich freue mich sehr, dass wir den Zweck dieser Benefizveranstaltung bestmöglich unterstützen konnten.“ Diese großzügige Spende sei ein weiterer Beweis für die kontinuierliche Unterstützung der Gemeinde für Bildung und Gemeinschaftsprojekte.

Das Sommertheater hat damit nicht nur ein bemerkenswertes kulturelles Erlebnis für die Theaterbesucher geboten, sondern auch einen bedeutenden Beitrag zur Förderung der Bildung und Inklusion in der Gemeinde geleistet. „Und den Schauspielern hat es auch gefallen“, fügte Klaus Geer, ein Mitglied des Theaterensembles, mit einem kleinen Augenzwinkern hinzu.