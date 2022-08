Zehn besondere Tage: Litschau wieder im Theaterfieber

Werbung

Ab Freitag steht Litschau wieder zehn Tage lang im Zeichen zeitgenössischer Theaterunterhaltung. Zeno Stanek und sein Team eröffnen um 18 Uhr im Herrenseetheater das 5. Theaterfestival Hin & Weg. Das Motto „Vorfahren!“ kann als Aufruf, die Zukunft in die Hand zu nehmen, wie auch als Verweis auf unsere Geschichte verstanden werden. Mythen und Märchen, Familiengeschichten und Historische Figuren sind Schwerpunkte.

Für alle, die Hin & Weg noch nicht kennen: An zwei Wochenenden werden das Herrenseetheater sowie zahlreiche ungewöhnliche Spielorte in Litschau und Umgebung vom Vormittag bis in die Nacht hinein zur Bühne für vielfältiges Theater. Heuer kommen Räumlichkeiten im neuen „Moment“ hinzu. Das Programm reicht von Aufführungen und Lesungen in verschiedenen Formaten über Hör- und Puppenspiel bis zu Gesprächen, Konzerten und Spaziergängen. Unter der Woche, von 15. bis 19. August, veranstaltet der Festival-Partner Theater- und Feriendorf Königsleitn für alle Interessierten Workshops in zentralen Bereichen der darstellenden Kunst: Schreiben, Spielen, Sprechen.

Das Festivalmotto passt zum 100-Jahr-Jubiläum von Niederösterreich: So widmet sich die Auftragsproduktion „Chronik der nördlichsten Stadt“ am 20. und 21. August mit einem Stationentheater der Ortsgeschichte von Litschau und einigen seiner kreativen Persönlichkeiten. Bei den Matineen Fellingers Früh.Stück sind etwa Altlandeshauptmann Erwin Pröll (13.8.), Corona-Experte Martin Moder (14.8.), Philosophin Lisz Hirn (20.8.) und Filmregisseur Fabian Eder (21.8.) zu Gast. Neben zahlreichen Bühnen und Ensembles aus Tschechien, Slowenien, Deutschland, der Schweiz und Österreich treten Studierende an und Absolventen von Schauspielschulen sowie freie Gruppen und Theaterkollektive auf.

Auch das ist Hin & Weg: „Fishing for Shadows“ präsentiert im Strandbad als Dauerinstallation an allen Festivaltagen einen „wunderbaren Theatergarten“ mit Automaten, riesigen Marionetten und Musik.

Kartenbestellungen nur online, Tageskassa im Festivalzentrum beim Strandbad.

http://www.hinundweg.jetzt

