Der Lasseer Arzt Frank Werny und seine Gattin Manuela kümmern sich nicht nur in der Ordination um das Wohl ihrer Patienten, sie betreiben in Deutsch-Haslau (Bezirk Bruck) auch das Reit- und Therapiezentrum „Hippo-Campus“, wo neben „normalen“ Reitstunden auch Reitpädagogik, Therapiereiten und Hippo-Therapie angeboten werden.

Beim NÖN-Lokalaugenschein hält Frank Werny gerade eine Reitstunde mit Petra ab, die mit sichtlicher Freude auf dem Rücken des Pferdes ihre Runden dreht. Petra ist halbseitig gelähmt. Wenn sie im Sattel sitzt, merkt man davon aber nichts. „Petra ist seit etwa zwei Jahren bei uns, am Anfang hat sie Hippo-Therapie gemacht, mittlerweile hat sie aber so tolle Fortschritte erzielt, dass sie schon normale Reitstunden nehmen kann“, berichtet Manuela Werny glücklich.

Ähnlich geht es auch dem kleinen Hugo aus Potzneusiedl, der bis vor kurzem seinen Kopf nicht gerade halten konnte. Durch die Reit-Therapie in Deutsch-Haslau macht er große Fortschritte. Manuela Werny zückt ihr Handy und zeigt stolz ein Foto von Hugo, das seine Eltern geschickt haben und auf dem zu sehen ist, wie der Junge wie ein großer Reiter auf einem Pferd sitzt und den Kopf – strahlend lächelnd – gerade hält.

Es sind diese Erfolge, die auch den Lasseer Unternehmer Franz Hrdlicka dazu bewegt haben, dieses Projekt zu unterstützen. So ermöglicht er Hugo, diese Reitstunden zu nehmen. Hrdlicka kennt die Wernys aus Lassee, als vor vier Jahren Umbauten am damals neu gekauften Reithof anstanden, arbeitete er mit seiner Firma am Hof: „Als ich vom Dach aus das Treiben am Hof beobachtete, war da so eine Freude, quietschvergnügte Kinder tollten herum, hatten so einen Spaß mit den Pferden – da wusste ich, das möchte ich fördern. Ich habe ein Herz für die Jugend, unterstütze auch die Friedrich-Sacher-Schule in Lassee und den Fußball-Nachwuchs“, so Hrdlicka.

Ihn fasziniert das Zusammenspiel zwischen Pferd und Reiter. „Dass so ein großes, eigentlich wildes Tier so auf seinen Reiter eingeht, die Beziehung die da entsteht, ist sehr beeindruckend“, ergänzt Hrdlicka. Das bestätigt auch Manuela Werny: „Das Pferd ist für uns kein Sportgerät, es ist der Therapeut. Wir passen nur auf, dass nichts passiert, und merken an, was man verbessern kann.“ Jedes Pferd habe einen eigenen Charakter, auf jeden Reiter müsse man individuell eingehen und so entsteht eine spezielle Chemie zwischen Tier und Mensch.

Der „Hippo-Campus“ besteht seit 2017, es gibt 18 Reitpferde, mittlerweile sind neben Praktikanten auch zwei Reitlehrerinnen, ein Stallbursche und eine Angestellte für den Hotelbetrieb beschäftigt – die Wernys bieten auch „Urlaub am Bauernhof“ und Seminarbetrieb an.

Weitere Informationen zum Therapiezentrum „Hippo-Campus“ gibt es für Interessierte auch im Internet unter www.hippo-campus.at