Es war Sommer 2019, als in Hohenau Jubel aufbrandete. Für mehr als zehn Spiele der paneuropäischen Fußball-Europameisterschaft 2020 hatte sich Roman Mokesch um Tickets beworben, Absage um Absage war nach der jeweiligen Verlosung in seinem E-Mail-Postfach eingetroffen. Dann meinte es der Fußballgott aber offenbar doch noch gut mit dem Co-Trainer des FC Mistelbach: Mokesch bekam den Zuschlag, zwei Tickets kaufen zu können – und das ausgerechnet für das große Finale im Londoner Wembley-Stadion.

Der Fußballfan, der schon bei der Euro 2016 ein Österreich-Spiel in Lyon besucht hatte, traute seinen Augen kaum: „Ich bin davon ausgegangen, dass ich ganz easy Karten für ein paar Vorrundenspiele bekomme. Für das Finale habe ich mich aus dem Bauch heraus beworben, ich hab gedacht, das wird eh nichts, aber probieren kostet ja nichts.“ Als sukzessive die Absagen hereintrudelten, habe er „das Thema eigentlich schon ad acta gelegt – und dann krieg ich am Schluss wirklich die Zusage für das Finale. Da war ich erstaunt“.

Österreich- und Stickerfan. Der Sulzer Matthias Maier sammelte schon 2008 und 2016. In Frankreich war er auch live vor Ort. privat, privat

Vermutlich aber nicht so sehr, wie über alles, was bekannterweise kommen sollte. Europa wurde von der Corona-Pandemie erfasst, die Euro musste auf 2021 verschoben werden. Und auch heuer türmten sich wochenlang die Fragezeichen. Werden die elf Spielstädte quer durch Europa und Asien halten? Dürfen Fans in die Stadien? Wenn ja, wie viele? Und mit welchen Auflagen?

Die UEFA bot Ticketbesitzern sogar an, diese bis zum Ablauf einer Frist unkompliziert zurückzugeben. Für Mokesch, der seinen Mistelbacher Trainerkollegen und Ex-Zistersdorf-Kicker Alfred Rötzer nach London mitnehmen wollte, war das kein Thema. Der Reiz dieser einmaligen Chance war zu groß.

Schiedsrichter Schuller gab seine Karten zurück

Anders sah das der Stopfenreuther Jürgen Schuller (42). Der Nachwuchs-Schiedsrichter und drei Freunde hatten Tickets für das Achtel- und Viertelfinale, sofern mit österreichischer Beteiligung. Je nach Platzierung in der Vorrundengruppe könnten diese Spiele an unterschiedlichen Orten stattfinden. In Kombination mit „der ganzen Corona-Thematik“ zu viel Ungewissheit für Schuller & Co: „Du hast nichts buchen können.“ Das Quartett gab die Karten zurück.

Der Hohenauer Mokesch wiederum bekam vergangene Woche Montag die nächste E-Mail, und diesmal sollte sie wieder negativ sein: das Finale dürfe nur mit halber Zuschauerzahl gespielt werden – 45.000 statt 90.000. Mokesch und Rötzer fielen bei der entsprechenden Verlosung raus. Die Enttäuschung hält sich aber in Grenzen: „Man hat sich natürlich schon vorher Gedanken gemacht. Nur 50 Prozent Auslastung, jeder sitzt mit Maske im Stadion. Ist das genau das, was man sich von einem EM-Finale vorstellt?“ Mit 42 hoffe er noch auf eine zweite Chance, sagt Mokesch: „Es werden noch mehr EM- oder WM-Endspiele kommen. Vielleicht ergibt sich ja noch eine Möglichkeit.“

Maier: Stickersammeln fix, EM-Besuch offen

In Sulz im Weinviertel liegen indes vier Karten für das Spiel Österreich gegen Ukraine in Bukarest – noch. „Wir haben sie nicht zurückgegeben, aber auch noch keine Benachrichtigung, ob wir von der reduzierten Kapazität betroffen sind“, schildert Besitzer Matthias Maier. „Ein bis zwei Nächte“ wollte der Fußballer des USV Sulz in Rumänien verbringen, ob es dazu kommt, ist fraglich. Zur Kartenthematik kommen noch die schwierige Reiseplanung und der Umstand, dass er demnächst Vater wird. Der 32-Jährige bleibt gelassen: „Schauen wir mal.“

Die Vorfreude auf die EM lässt er sich jedenfalls sicher nicht nehmen, auch Panini-Pickerl werden fleißig geklebt: „Immer, wenn Österreich bei diesen Großereignissen dabei ist.“ Nach 2008 und 2016 also auch diesmal ...