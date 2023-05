Kurios: Pferd „parkte“ vor Gänserndorfer Kulturhaus

Da staunten zahlreiche Passanten nicht schlecht, als sie vergangene Woche ein herrenloses ausgewachsenes Pferd neben der Bahnstraße erblickten. Der Vierbeiner war an einer Parkbank vor dem Kulturhaus angebunden.

Sofort entwickelte sich im Netz eine heftige Diskussion: So soll das Pferd am Tag davor auf der Protteser Straße gesichtet worden sein – bei strömendem Regen: „Das arme Geschöpf hat mir leidgetan!“ So, wie das Huftier aussehe, gehe es ihm nicht gut, meinte ein anderer User. Sogar von Tierquälerei war auf Facebook die Rede. Ein weiterer Post: „Es hat geregnet. Da schaut keiner gut aus!“ Und: „Das ist ein Pferd und kein Chihuahua.“ Es werde auch regelmäßig gesundheitlich kontrolliert.

Nun, was hat es eigentlich mit dem Vierbeiner auf sich? Es handelt sich um den Araberhengst Furion, der mit seinem Besitzer Unas aus China von Spanien bis nach Südkorea wandert. Im Raum Gänserndorf machten die beiden einen Zwischenstopp. Ihr gemeinsames Ziel: Vom westlichsten Punkt Europas zum östlichsten Ende von Asien marschieren.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.