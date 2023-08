Tierischer Einsatz Schlange im Schacht: Feuerwehr Gänserndorf rückte aus

Die Schlange wurde eingefangen und in die Wildnis entlassen. Foto: FF Gänserndorf

A ufregung gab es am Sonntag in Gänserndorf: In einem Pumpenschacht wurde eine Schlange entdeckt. Sofort rückte die Feuerwehr aus.

Die Einsatzkräfte waren zu diesem Zeitpunkt gerade im FF-Haus, wo das Feuerwehrfest in vollem Gange war. Mit dem Hilfslöschfahrzeug und der Drehleiter ging es zum Einsatzort. „Wir konnten die Schlange rasch einfangen, identifizieren und schließlich in die Wildnis entlassen“, erinnern sich die FF-Leute. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz erfolgreich abgeschlossen und die Florianis konnten wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.