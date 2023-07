Schlange verirrte sich ins Wohngebiet

Zu einem tierischen Einsatz kam es am Donnerstag in den Abendstunden in der Spitalgasse. Eine Schlange hatte sich ins Wohngebiet verirrt und sorgte bei den Bewohnern für Aufruhr.

Die Feuerwehr Zistersdorf war rasch zur Stelle und konnte das Tier glücklicherweise schnell sichern und einfangen. Es handelte sich um eine Ringelnatter, die sich wohl ins Wohngebiet verirrt hatte und anschließend wieder in der Wildnis ausgesetzt wurde.

Zur Information: Die Art lebt meist in der Nähe von Gewässern und ernährt sich überwiegend von Amphibien. Wie die anderen (in Mitteleuropa heimischen) Arten der Nattern ist die Ringelnatter für Menschen vollkommen ungefährlich. Der Name „Ringelnatter“ soll sich auf den „Halsring“ beziehen, der durch die markanten Nackenflecke gebildet wird.