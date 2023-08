Katze aus Groß-Enzersdorf kämpft um ihr Leben

„Diese arme Katze wurde am Holzplatz gefunden, mehr tot als lebendig“, so die Helferinnen des Dechanthofes. Ein hochgradiger Schnupfen mit eitrigem Ausfluss quälte das Tier, es war extrem abgemagert und dehydriert, hatte kaputte Zähne und ein komplett verfilztes Fell mit Unmengen an Parasiten. Wie lange die Katze schon ihr Martyrium durchleben musste, will man sich gar nicht vorstellen.

„Die täglichen Tiernotfälle reißen ein riesiges Loch in unser Budget“, schreiben die Damen des Dechanthofes in Mistelbach. Es gebe derzeit so viele Fälle, die in Kliniken betreut werden müssen, da sie intensivmedizinische Hilfe brauchen und sonst keine Chance hätten. Wer spenden will, findet die Kontonummer unter www.tierheim-dechanthof.at.