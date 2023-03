Tierleid Komplette Kopfhaut abgetrennt: Igel wurde Opfer von Motorsense

Lesezeit: 3 Min

Das Tier musste erlöst werden. Foto: Vier Pfoten

D ie vom Verein „Vier Pfoten“ geführte Eulen- und Greifvogelstation (EGS) Haringsee hatte gestern mit einem besonders verstörenden Fall zu tun: Ein Igel war Opfer einer Motorsense geworden. Dem Tier wurde die komplette Kopfhaut abgetrennt. Eine Frau aus Groß-Enzersdorf hatte den Igel in ihrem Garten gefunden und in die EGS gebracht. Es war aber so schwer verletzt, dass dem EGS-Team um Tierarzt Hans Frey nichts anderes übrig blieb, als das Tier zu erlösen.