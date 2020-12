Eine grausige Entdeckung machte die Familie Binder am Donnerstagabend. Katze „Nala“ war von ihrem täglichen Streifzug durch die Nachbarschaft zurückgekehrt und saß wie gewohnt auf der Terrasse. Als die Kinder des Hauses die Samtpfote ins Wohnzimmer lassen wollten, bekamen sie einen Schreikrampf. Grund: Die ganze Terrasse war voll Blut.

Vater Bernhard kam zu Hilfe. Er erinnert sich im NÖN-Gespräch: „Man sah nur, dass der Schwanz blutete und irgendwelche Fäden herausschauten. Wie wir später erfuhren, waren dies Sehnen oder Nerven.“

Sofort verständigte Bernhard Binder seine Tierärztin. Gegen 23.30 Uhr trafen sich die beiden in der Ordination. „Nala“ wurde narkotisiert und genau untersucht: Am oberen Ende des Schweifes befand sich eine drei Zentimeter lange, an der Schwanzspitze eine vier Zentimeter lange Schnittwunde: „Sie dürften mit einem Skalpell oder Stanley-Messer zugefügt worden sein. Welcher abartige Mensch tut so etwas?“

Binder, der auch die Polizei informierte, hofft nun, dass der oder die Täter ausgeforscht werden. Er appelliert an die Mitbürger: „Haltet die Augen offen und meldet es, wenn Ihr etwas Auffälliges seht!“