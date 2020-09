„Bei uns wird der Schwarzstorch jetzt aufgepäppelt. Wir hoffen sehr, dass er schon bald wieder in die Freiheit entlassen werden kann“, sagt VIER PFOTEN Expertin Brigitte Kopetzky. „Es sieht gut aus, denn er frisst tatsächlich wie ein Scheunendrescher. Da er aber noch sehr mager ist, dauert es sicher noch einige Tage, bis er merklich runder wird und wir ihn auslassen können. Dann kann er sich seinem schon frei fliegenden Artgenossen anschließen, der ebenfalls Patient in der EGS war. Auch dieser Storch war ausgehungert im Waldviertel gefunden worden. Anscheinend hat es ihm bei uns gefallen, denn er steht nach wie vor oft auf dem Feld draußen vor der Station. Wir hoffen, dass die beiden noch Anschluss an eine nach Süden ziehende Storchentruppe finden, bevor es für heuer zu spät ist.“

Nicht der erste Schwarzstorch in der letzten Zeit

In den letzten Wochen hat die EGS drei junge Schwarzstörche übernommen. Diese außergewöhnlich hohe Zahl erklärt sich möglicherweise dadurch, dass diese Vögel heuer gute Bruterfolge hatten und es deshalb außergewöhnlich viele Jungstörche gibt. Schlechte Wetterbedingungen während des beginnenden Abzugs in den Süden haben den Jungtieren außerdem die Futtersuche erschwert.

VIER PFOTEN Mit Tierpflegerin Kathy, die ihn wieder aufpäppelt.

Der Schwarzstorch ist der scheue Bruder des bei uns weiter verbreiteten Weißstorchs. Im Gegensatz zu letzterem meidet der Schwarzstorch die Zivilisation und baut seine Nester in stillen Auwäldern. Schwarzstörche brüten nicht in Kolonien, die Paare bauen ihre Nester einzeln auf Bäumen oder in Felsnischen. Ihre Nahrung besteht zu einem größeren Teil aus Tieren, die im Wasser leben, hauptsächlich Fische und Amphibien.

Wie auch die Weißstörche, verbringen sie die Wintermonate in Afrika und versammeln sich jetzt schon, um gemeinsam nach Süden zu ziehen.