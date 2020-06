Die schwimmende Weihnachtskerze am Wolfgangsee ist schuld: Seither baut Banker in Pension Alfred Boisits fantasievolle Dekorationsobjekte aus Holz für den Garten. Laternen sind auch darunter. Handwerklich vorbelastet ist der Neo-Bad Pirawarther nicht, im Gegenteil: „Ich hatte nur eine Bohrmaschine und einen Akkuschrauber. Heimwerken war nicht meines.“

Der Besuch in der Vorweihnachtszeit im Salzkammergut vor einigen Jahren war die Initialzündung. „So eine will ich auch“, war sein erster Gedanke. Er baute die Weihnachtskerze nach, wenn auch etwas kleiner als das Original.

„Im Baumarkt werde ich schon sehr freundlich begrüßt“

Seither ist sein Kopf voller Ideen, die nach und nach umgesetzt werden. Stunden verbringt Boisits in seiner Werkstatt, die mit den Projekten ebenfalls an Umfang zunahm. „Heute habe ich acht Bohrmaschinen und unzählige Zwingen“, so der Holzkünstler. Weil viel Werkzeug Platz braucht, baute er auch gleich Kästen dazu. Alle auf Rollen, damit sie dorthin verschoben werden können, wo er sie gerade braucht.

Gezeichnete Pläne braucht der ehemalige Risikomanager nicht. „Das ist alles in meinem Kopf. Oft kommen beim Arbeiten noch Ideen für Details dazu. Ich bin da sehr kreativ“, hält es Boisits eher mit der künstlerischen Freiheit, die sich mit exaktem Arbeiten ergänzt.

Vogelhäuser, Blumenregale oder auch Sitzbänke mit passenden Beistelltischchen entstanden und schmücken den Garten. Ein alter Leiterwagen, jahrzehntelang im Stadel untergebracht, präsentiert sich nun in neuer Pracht. Das Holz stammt zum großen Teil aus den lebenslang angesammelten Beständen des Vaters seiner Lebensgefährtin. Allerdings:

„Im Baumarkt werde ich schon sehr freundlich begrüßt“, schmunzelt Boisits, werden doch Schrauben, Leim und sonstige Hilfsmittel in großen Mengen benötigt.

Noch wehrt er sich, seine Objekte zum Kauf anzubieten. Nur die Familie kam in den Genuss des einen oder anderen Stückes.