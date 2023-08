Trauer um Fleischer aus Haringsee: Anton Selinger verstorben

Am 20. August 1946 wurde Anton Selinger als zweites Kind von Anton und Maria Selinger in Haringsee geboren. Nach dem Besuch der Volksschule in seinem Geburtsort und den Schulbrüdern in Strebersdorf machte er eine Lehre zum Fleischhauermeister im väterlichen Betrieb. Den Großteil seiner Ausbildung absolvierte er aber in zwei Betrieben in Deutsch-Wagram.

Im August 1964 konnte er bei einem Lehrlingswettbewerb sogar das Silberne Leistungsabzeichen erreichen, am 9. August 1967 absolvierte er mit nur 20 Jahren Meisterprüfung und war damit seinerzeit der jüngste Fleischhauermeister Österreichs. Im selben Jahr gründete er den Haringseer Fußballverein, der bereits in den Anfängen an Meisterschaften teilnahm. In dieser Zeit war Anton Selinger auch über einige Jahre Mitglied der Haringseer Feuerwehr.

1972 übernahm er nach dem Tod seiner Mutter das elterliche Gasthaus und auch die Fleischhauerei. Zwei Jahre später heiratete er seine Ulrike in Bad Mitterndorf im Salzkammergut und durfte sich über die Geburt seiner Tochter Regina freuen. Ihr folgte 1977 der zweite Kindersegen, Sohn Anton erblickte das Licht der Welt.

Das Fleischhauergewerbe musste Anton Selinger noch vor der Jahrtausendwende an den Nagel hängen – nicht zuletzt deshalb, weil das zu schlagende Vieh im Umkreis auch immer weniger wurde. Das Gasthaus Selinger in Haringsee gab es allerdings noch bis 2007. Das war auch das Jahr, in dem sein über alles geliebter Enkelsohn Laurenz auf die Welt kam.

Anton Selingers letzte Monate standen im Zeichen seiner schweren Krebserkrankung. Er verstarb schließlich nach einem Spitalsaufenthalt zu Hause in „seinem Wirtshaus“. Friedlich ist Anton Selinger am 4. August für immer eingeschlafen, am 11. August wurde er nun zu Grabe getragen.