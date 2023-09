Trauer um Groß-Enzersdorfer Pensionisten-Obmann

Erst im Mai wurde Franz Wehofschitz zum neuen Obmann der Groß-Enzersdorfer Pensionisten gekürt, die Ortsgruppe des Pensionistenverbandes sollte einen neuen Aufschwung erleben.

Er hatte sich so viel vorgenommen, so seine Frau Elisabeth, mit der er, knapp 70-jährig, bald Goldene Hochzeit gefeiert hätte. Die beiden sind vor gut 20 Jahren aus Wien zugezogen, zuerst als Zweitwohnsitzer, bald blieben sie ganz im Stadtl. Der Werkmeister der Wiener U-Bahnen war viele Jahre lang SPÖ-Sektionsleiter in Wien-Meidling, später auch Bezirksrat und wurde im Vorjahr sogar mit dem Goldenen Verdienstkreuz der Stadt Wien ausgezeichnet.

„Er war so lebhaft und rührig, ich kann es noch nicht glauben“, ist seine Frau geschockt. Auch Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec streut ihm Rosen: „Er hat nur so von Ideen gesprüht und ist auf alle Leute zugegangen, es ist sehr schade um ihn.“ Im Juni war Wehofschitz mit einer Gallenblasenentzündung ins Spital eingeliefert worden. Nach unvorhergesehenen Komplikationen starb er am Samstag.