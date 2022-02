Neue alte Ansichten von Groß-Enzersdorf

„Es gibt schon 1.000 Einträge in der Topothek“, freut sich SPÖ-Bürgermeisterin Monika Obereigner-Sivec über die nun schon stattliche Sammlung an Fotos und Dokumenten aus Groß-Enzersdorf einst und jetzt.

Der 1.000. Eintrag stammt – wie viele der Fotos – von Christian Lamminger, dem ehemaligen FF-Kommandanten und Hobbyhistoriker mit großer Sammelleidenschaft. Er hatte den Eingang der alten Apotheke hineingestellt. Doch viel passender zur Jahreszeit ist der Eintrag der Vorwoche, nämlich Fasching vor knapp 50 Jahren: Im Februar 1973 zogen Geschäftsleute und andere Faschingsnarren durch die Lobaustraße ins Zentrum.

Im Hintergrund ist eine noch völlig andere Szenerie als heute zu sehen: Das „Gasthaus zum Invaliden“ stand am Platz der neu gebauten Raika-Filiale, das kleine Haus daneben war das ursprüngliche Gasthaus und nochmals ein Haus weiter links ist der „Vorteil-Supermarkt“ zu sehen, dem Ende 1968 das Kino gewichen war.

„Geschichte gemeinsam in Erinnerung behalten“

Heute findet sich dort der „kleine“ Billa. „Die Topothek trägt zur Identitätsstiftung bei, zum Austausch und zur Erinnerung rund um das Leben in der Großgemeinde“, lobt Obereigner-Sivec. „Die Geschichte gemeinsam in Erinnerung behalten, ist das Ziel“, so Lamminger. Durch das Online-Archiv bestehe die Möglichkeit, verborgene Schätze aus Privatbesitz zu heben und für die Nachwelt alte Fotos, „die sonst mit der Zeit verschwinden würden“, verfügbar zu machen.

„Wir sind aber laufend auf der Suche nach mehr“, lädt Lamminger die Besitzer von alten Fotos ein, die Sammlung zu erweitern. „Die Topothekare freuen sich über jede Bildspende, die nur kurz für einen Scan verliehen werden muss Kontakt: TopothekGE@gmx.at .

