Die Geschichtsgruppe „Wichtig was“ geht online – mit einer Auftaktveranstaltung am 29. März um 14.30 Uhr wird im Pfarrstadl die Topothek vorgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist das eingespielte historische Material öffentlich zugänglich und kann über die Internetplattform der Topothek aufgerufen werden.

Und es ist viel, was die fleißigen Heimatforscher zusammengetragen haben. „Wir haben schon über 600 Fotos verarbeitet, dazu kommen Video- und Tonaufnahmen“, gibt Sigrid Pribitzer-Wohlmuth einen Überblick. Gemeinsam mit der Bevölkerung wurde nach der älteren und jüngeren Geschichte der Gemeinde geforscht, die Fotos wurden mit Namen der darauf abgebildeten versehen. Das Projekt fand bereits großen Anklang bei den Bürgern. „Wie unser Name sagt, ist es uns wichtig, dass die Erinnerungen an die Geschichte der Gemeinde bewahrt wird“, fasst Pribitzer-Wohlmuth zusammen und bedankt sich auch bei der Gemeinde für die Unterstützung bei dem Projekt. Bei der Auftaktveranstaltung werden die Suchmöglichkeiten in der Topothek vorgestellt und gerne dürfen von den Besuchern historisches Material, Fotos oder auch Urkunden mitgebracht werden – jedes Dokument ist wertvoll.