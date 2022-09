Trachten, so weit das Auge reichte in Schönkirchen-Reyersdorf

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause war es wieder so weit: Der Trachtenkirtag des Musikvereins Schönkirchen-Reyersdorf ging über die Bühne und die Veranstalter ließen es richtig krachen. An Samstag starteten die Auersthaler Anlassbläser den Abend. Anschließend brachten die „Wilden Kaiser“ das bis auf den letzten Platz angefüllte Festzelt zum Beben.

Der Sonntag begann mit einer Feldmesse. Der Musikverein Strasshof, schon langjähriger Gast beim Trachtenkirtag, spielte zum Frühschoppen auf. Ganz offensichtlich so gut, dass das Publikum die Musiker erst nach drei Zugaben von der Bühne ließen. Am Nachmittag unterhielten die Weinviertler Mährischen Musikanten mit schwungvoller Kirtagsmusik. Bürgermeister Alexander Gary hatte die Ehre, ein Bierfass anzuschlagen, was mit Schwung und einigen kräftigen Schlägen auch gelang. Dann gab es Freibier für alle oder Früchtebowle vom Musikverein für nicht Biertrinker. Obmann Roman Fries und sein Team von an die 70 freiwilligen Helfer sorgten mit Speis und Trank für das leibliche Wohl der Gäste.



Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.