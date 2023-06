SPÖ-Urgestein Ernst Hahn aus Stillfried verstorben

Ernst Hahn war ein Urgestein der Sozialdemokratie in Angern und der Katastralgemeinde Stillfried. Hahn lenkte fast 30 Jahre lang die Geschicke der Ortspartei, war von 2019 bis 2020 Vizebürgermeister von Angern und trat im März dieses Jahres von seiner langjährigen Tätigkeit als Ortsvorsteher von Stillfried aus gesundheitlichen Gründen zurück.

Ihm wurde am 24. März der Ehrenring der Marktgemeinde Angern verliehen. Er verstarb am Mittwoch, 21. Juni, im 63. Lebensjahr. Der Verstorbene wird am Samstag, 1. Juli, um 10 Uhr in der Aufbahrungshalle feierlich eingesegnet, danach in die Pfarrkirche überführt und nach der Seelenmesse am Ortsfriedhof beigesetzt.