Einer KFV-Umfrage zufolge können acht Prozent der Bevölkerung gar nicht schwimmen. Jeder fünfte Befragte schätzt seine Schwimmfähigkeiten als unsicher ein. Ein Problem ist, dass immer weniger Kinder richtig schwimmen lernen, so bestätigt es auch die Wasserrettung. Wie sieht es im Bezirk aus? Wo und wie lernen Kinder hier schwimmen? Werden durch die Pandemie entfallene Schwimmkurse wieder aufgeholt?

Erwin Dörner, Leiter des Schwimmvereins SV OMV Gänserndorf, sagt, dass das Problem bereits vor Corona auftauchte, sich aber durch das Fernbleiben der Kinder vom Unterricht in dieser Zeit natürlich nochmals zuspitzte: „Wir haben die zweite Hälfte der Schwimmkurse aus dem Jahr 2019 erst heuer abgeschlossen.“ Dies bedeute, dass die Kleinen im Verzug sind, denn je früher man korrekt schwimmen lernt, desto besser.

Zu glauben, dass Kinder schwimmen können, weil sie zu Hause im Pool ein wenig planschen, stellt in Dörners Augen eine der größten Gefahren dar. Daher sei die Aufklärung für Eltern und an Schulen sehr wichtig und Schwimmkurse sollten von den Elternvereinen fix organisiert werden. Seiner Meinung nach können mittlerweile 60 Prozent der Jugendlichen nicht richtig schwimmen. Kurse für Kinder ab sechs Jahren finden seit Kurzem im Hallenbad Matzen statt. Dort gebe es ein Becken mit 90 Zentimetern Wassertiefe, was für die kleineren Kinder eine optimale Voraussetzung darstelle. In Gänserndorfer Regionalbad hält Dörner auch Kurse für ältere Kinder ab.

Freibad: Der Trend zum Nichtschwimmer steigt

Die Gemeinde Schönkirchen-Reyersdorf betreibt das Freibad „Parkbad“. Amtsleiter Karl Stradner beobachtet den „Trend zum Nichtschwimmer“ schon lange: „Wir arbeiten gerade daran, Schwimmkurse zu organisieren.“ Er registriere, dass sich das Badeverhalten der Menschen immer mehr weg vom Längenschwimmen bewege. Die Gäste hängen nur noch am Beckenrand herum – wie sie es von den Thermen gewohnt sind.

Schwimmtrainerin Angelika Artner unterrichtet unter anderem im Freibad Neusiedl/Zaya und im Hallenbad Gänserndorf. Sie meint: „Im Idealfall übt man mit den Kindern von klein auf das Schwimmen. Wichtig ist es, Schwimmringe zu nehmen und nicht Schwimmreifen, denn sie sollen fühlen, wie es im Wasser ohne Boden unter den Füßen ist.“ Mit drei oder vier Jahren sollten die Kinder tauchen können: Das Vertrauen ins Wasser aufzubauen, sei das Wichtigste.