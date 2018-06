Das Ortsnetz besteht aus 1.011 Hausanschlüssen, einer Drucksteigerungsanlage, einem Hochbehälter und rd. 24.000 m Leitungen. Da die Wasserleitungen in Dürnkrut zum Teil über 50 Jahre alt sind, muss EVN Wasser mittelfristig verstärkt in die Sanierung des Leitungssystems investieren.

Bürgermeister Herbert Bauch: „Nach reiflicher Prüfung haben wir uns im März entschlossen, unser Wasserleitungsnetz an EVN Wasser zu übertragen. Für die Erhaltung und Sanierung wären in der Zukunft hohe Ausgaben auf uns zugekommen. Wir haben mit der Übertragung des Wasserleitungsnetzes an die EVN Wasser nun eine für die Bürger und für die Gemeinde günstigere Lösung gefunden.”

EVN Wasser Geschäftsführer Raimund Paschinger: „Unser Angebot umfasst die Betreuung und zukünftige Sanierung des Wasserleitungsnetzes. Aufgrund unserer mehr als 50-jährigen Erfahrung im Betrieb von Wasserversorgungsanlagen haben sich bereits 46 politische Gemeinden dazu entschlossen, mit uns diese Partnerschaft einzugehen. Wir bleiben auch weiterhin ein verlässlicher und kompetenter Partner der Gemeinde.

Im Störungsfall gibt es für Gas und Wasser als Ansprechpartner das EVN Kundenzentrum in Mistelbach. Unsere Mitarbeiter sind 24 Stunden für unsere Kunden erreichbar.“

EVN Trinkwassertag am 15. Juni

Am 15. Juni wird der EVN Trinkwassertag in der Gemeinde Dürnkrut gefeiert. Am Schlossplatz erwarten Interessierte zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr Probefahrten mit einem E-Auto, Besichtigungen der Naturfilteranlage Drösing, ein EVN Wasser Informationsstand mit Gewinnspiel, sowie ein tolles EVN Kinderprogramm mit Energiehasen Joulius. Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.

Bei Schlechtwetter findet das Fest in der Bernsteinhalle (Sportgasse 1, 2263 Dürnkrut) statt.