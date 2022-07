Obmann aus Breitensee schlägt Alarm: Der See wird seichter

Werbung

Der Obmann der Wassergenossenschaft Breitensee Feriendorf See 1, Gerhard Samitz, bemerkte über die Wintermonate, dass der Wasserstand des Badesees kaum anstieg. Durch die monatlichen Aufzeichnungen hatte er einen Vergleich mit den letzten Jahren. Mit 1. Juni 2022 war der Wasserstand demnach um 48 cm niedriger als im Vorjahr.

Er hatte bereits am 5. Dezember 2021 die Marchfeldkanal-Betriebsgesellschaft kontaktiert, die auf ihrer Website informiert hatte, dass pro Jahr 7 Millionen m³ Donauwasser über drei Versickerungsanlagen ins Grundwasser eingebracht werden können. Er stellte eine Anfrage, wann die Anlagen in Betrieb waren. Die Antwort war, dass keine der Anlagen aktiviert worden sei. Bei einem persönlichen Gespräch mit dem Verantwortlichen Wolfgang Neudorfer wurde ihm erklärt, dass seit dem Hochwasser 2010 die Grenzwerte so verändert wurden, dass eine Einbringung kaum möglich ist. Es wurden illegal Keller errichtet und wenn die Versickerungsanlagen aktiviert werden, intervenieren deren Besitzer sofort.

„Tolles Projekt verkümmert zu Schildbürgerstreich“

„Dieses tolle Projekt wurde von der Politik beworben und hat die letzten Jahre viel gebracht, aber jetzt verkümmert es zu einem Schildbürgerstreich“, ärgert sich Samitz: „Wenn 7 Mio. m³ im Jahr ins Grundwasser eingebracht werden können, muss das in der jetzigen Situation auch ermöglicht werden. Die alten Grenzwerte sind wieder als Grundlage heranzuziehen.“ Die Lage würde sich seiner Meinung nach auch entspannen, wenn eine neue Versickerungsanlage im Bereich Untersiebenbrunn errichtet werden würde.

Die NÖN fragte bei Neudorfer nach: „2021 und das Frühjahr 2022 waren niederschlagsarm, dazu sind erhöhte Wasserverdunstungen aufgrund der warmen Witterung dazugekommen. Beides hat dazu geführt, dass die Grundwasserneubildung in der Winterperiode nur in sehr geringem Umfang erfolgt ist. Der Start ins neue Jahr 2022 erfolgte somit bereits bei niedrigen Grundwasserständen.“ Die extreme Trockenheit zu Beginn der Vegetationsperiode habe ab Mitte März zum Einsatz der Bewässerung geführt. Dadurch sei es zu einer Absenkung des Grundwasserspiegels gekommen, die bis heute anhält. Im zentralen Marchfeld sei der Grundwasserspiegel seit Jahresbeginn um ca. 35 cm gesunken.

„Die Grundwasseranreicherung beeinflusst die Höhe des Grundwasserspiegels, dadurch ist es auch erforderlich, bestehende Kellerlagen zu berücksichtigen, um Vernässungen zu vermeiden. Die Aktivierung der Grundwasseranreicherung darf nur bei Unterschreitung von festgelegten Grundwasserständen – Steuerhöhen – erfolgen, um die Vernässung von bestehenden Kellern auszuschließen. Es stimmt nicht, dass Steuerhöhen seit 2010 verändert wurden“, informiert Neudorfer. Und: „Zur Zeit sind alle drei bestehenden Grundwasser-Anreicherungsanlagen in Betrieb.“

Zu Samitz‘ Forderung sagt Neudorfer: „Die Errichtung von Grundwasseranreicherungsanlagen in Teilgebieten mit geringen Flurabständen des Grundwassers ist nicht sinnvoll, wenn hier Keller bestehen. Das Risiko von Kellervernässungen und in weiterer Folge von Haftungsansprüchen nach Starkniederschlägen wäre zu hoch, eine wasserrechtliche Bewilligung ist ausgeschlossen.“ Dies würde zurzeit auch das Gebiet von Breitensee betreffen.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.