Zu einer aufsehenerregenden Aktion hätte es vergangenen Freitag gegen 18 Uhr in der Deutsch-Wagramer Spar-Filiale am Bockfließer Weg kommen sollen. Der Plan: Mehrere Kunden reißen sich in der Obst- und Gemüseabteilung plötzlich die FFP2-Masken vom Gesicht, um gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung zu protestieren. Die Aktion, die sich „Gemeinsam maskenfrei einkaufen“ nennt, war im Vorfeld über das Internet angekündigt worden und die Polizei deshalb vor Ort. Nur: Es passierte nichts.

Auch die NÖN war live dabei, um über einen möglichen Tumult zu berichten. Von den Masken-Verweigerern ließ sich aber niemand blicken. Dies ahnte Karl Löffler, Chef der Gänserndorfer Kriminaldienstgruppe, schon vor 18 Uhr: „Wir hatten gehört, dass die Aktion kurzfristig abgesagt worden war.“ Darauf verlassen konnte man sich aber trotzdem nicht. So wurde nicht nur die Spar-Zweigstelle in Deutsch-Wagram, sondern auch die Eurospar-Filiale in Gänserndorf von der Exekutive observiert.

Übrigens: Auch in allen anderen Supermärkten in Österreich, in denen diese Aktion angekündigt war, wartete die Polizei vergeblich.