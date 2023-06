Strasshof: Sportlerglück auf dem Rücken der Pferde

Das jährliche integrative Reit– und Voltigierturnier nach den Richtlinien von Special Olympics fand in der großen Halle der Reitanlage des Zuckermantelhofs in Schönkirchen-Reyersdorf statt. 81 Starter zeigten an diesem Tag, was sie das ganze Jahr über mit den Pferden gelernt und geübt haben. Es fanden die Bewerbe Dressur, Voltigieren, Working trail und Showmanship statt. Unter großem Applaus der rund 200 Zuseher gab es wunderbare Vorführungen, die am Ende bei der Siegerehrung mit Medaillen und Pokalen belohnt wurden.

Vier „Happiness“-Sportler werden bei den Special Olympics in Berlin teilnehmen

Auch aus Wien, NÖ und Kärnten kamen Betreuer mit ihren Sportlern und waren sehr stolz auf die Leistungen ihrer Schützlinge, die zum Teil auf Leihpferden gezeigt wurden – was natürlich auch eine große Herausforderung war. Alle vier Sportler des Vereins „Happiness“ hatten die Gelegenheit, dieses Turnier als Generalprobe für die internationalen „Summer Games“ von Special Olympics in Berlin zu nutzen, wofür sie sich qualifiziert hatten.

14 Pferde trugen alle Sportler sicher und routiniert durch die Bewerbe und zeigten wieder einmal, dass sie auch trotz des Rummels Nerven aus Stahl haben. Das Buffet mit Schnitzel, Pommes, Hotdogs, Würstel, Eis und unzähligen Mehlspeisen wurde ebenso geplündert wie der Verkaufsstand mit Spielzeug und Büchern. Dank unzähliger Sponsoren gab es wieder eine Tombola mit herrlichen Preisen, die auch für viele glückliche Gesichter sorgten. Alles in allem eine tolle Veranstaltung mit vielen freiwilligen Helfern, die schon Wochen vor der Veranstaltung und natürlich auch am Turniertag mit Feuereifer bei der Sache waren. Als Draufgabe gab es heuer für das 20-jährige Bestehen des Vereins „Happiness“ eine Subvention von 2.000 Euro von der Gemeinde Strasshof für ein elektrisches Lastendreirad, das vom Bürgermeister übergeben wurde und die Stall- und Koppelarbeit sehr erleichtern wird.