Gänserndorfer Reisebüro packte seine Koffer

Selbe Straße, aber andere Hausnummer: Das Reisebüro Ruefa übersiedelte von der Bahnstraße 38 in die Bahnstraße 1, also in die ehemalige Weiser-Villa neben dem Regionalbad, wo zuletzt die Firma „Echt Hübsch“ beheimatet war. Die feierliche Eröffnung findet am Freitag, 8. September, statt.

„Da erwarten wir unsere Kunden zu einem kleinen Umtrunk. Wir haben außerdem ein Gewinnspiel vorbereitet, bei dem man einen Reisegutschein im Wert von 1.000 Euro gewinnen kann“, erklärt Filialleiterin Elke Baumgartner.