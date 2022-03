Hilfswelle aus Bezirk Gänserndorf rollte an

Abertausende Menschen strömen über die Grenzen nach Polen, Rumänien und Moldawien. Es sind überwiegend Frauen und Kinder – sehr viele Kinder. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits mehr als 1,5 Millionen Menschen die umkämpfte Ukraine verlassen, Tendenz stark steigend. Die Flüchtenden brauchen Hilfe und Erstversorgung mit dem Notwendigsten.

Agnieszka Pawelczak und Ursula Frank sammeln Samstagvormittag in Namen der Pfarre Matzen vor einem Supermarkt Lebensmittel. Die Frauen sind gut vorbereitet. Jeder Kunde erhält einen kleinen Zettel mit der Auflistung, was dringend benötigt wird. Und fast alle bringen beim Verlassen etwas mit. Karton um Karton füllt sich mit Nudeln, Essenskonserven, Hygieneartikeln und Babynahrung.

Es ist erschreckend, wie traumatisiert die Menschen sind. Sie brechen in Tränen aus, sobald man sie anspricht.“

Andreas Geritzer, Hilfstransport-Organisator

Zusätzlich können Sachspenden wie Decken, Winterbekleidung oder auch Handtücher täglich zwischen 10 und 19 Uhr in der Pfarrkirche Matzen abgegeben werden. Bis 21. März wird gesammelt, dann bringt ein Lkw die Sachen an die rumänisch-ukrainische Grenze.

Im Rahmen der Aktion „Blau-gelb hilft Blau-gelb“ – die Flaggenfarben von Niederösterreich und der Ukraine – wurde von den Bäuerinnen und der Landjugend gesammelt. Bei Manuela Stur war Abgabestelle in Hohenruppersdorf: „Wir konnten in unserer Gemeinde 200 Hygienepakete, 22 Windelpackungen und sechs Großpackungen Babyfeuchttücher zur Sammelstelle nach Tulln bringen.“ 150 solche Sackerl waren es in Groß-Schweinbarth, 300 in Spannberg, ebenfalls 300 in Zistersdorf – um nur einige stellvertretend zu nennen. Der erste Hilfskonvoi startete am Samstag von Tulln in Richtung Moldawien.

In Auersthal gibt es schon seit einigen Jahren Kontakt mit dem Kloster Sighetu Marmatiei, das sich im Norden Rumäniens direkt an der ukrainischen Grenze befindet. Der Pfarrer bat angesichts des Flüchtlingsstroms um Unterstützung. Die NÖN erreichte Organisator Andreas Geritzer bei der Heimfahrt in Ungarn: „Es ist erschreckend, wie traumatisiert die Menschen sind. Sie brechen in Tränen aus, sobald man sie anspricht.“

Flüchtlinge bringen ihre Hunde und Katzen mit

Jede Nacht gegen zwei Uhr morgens kommt ein Zug an, voll mit Frauen und Kindern, teilweise sind auch noch die Großeltern dabei. Die Notunterkünfte des Klosters füllen sich, an die 150 Menschen täglich müssen verköstigt werden. „Die Flüchtenden haben nur wenig Gepäck, aber sie haben ihre Hunde und Katzen mitgenommen.“

Deshalb brachte der Konvoi neben Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln auch Tierfutter mit. Am Dienstag der Vorwoche wurde der Spendenaufruf zum ersten mal gestartet. Am Donnerstag und Freitag waren die Sammelstellen in der Gemeinde Auersthal geöffnet. Beteiligt haben sich auch Ärzte, die Medikamente zur Verfügung stellten.

Geritzer war überwältigt von der Flut an Spenden: „Wir haben mit zwei Bussen gerechnet. Es sind insgesamt sechs geworden.“ Für viele ist das Kloster Zwischenstation, sie werden von Verwandten und Freunden abgeholt.

SPÖ-Gemeinderat Irlvek fuhr mit Lkw in die Ukraine

Der Gänserndorfer SPÖ-Gemeinderat Franz Irlvek fuhr im Auftrag der Volkshilfe mit einem 18 Meter langen 40-Tonnen-Lkw in die Ukraine. Im Laderaum standen 33 Paletten mit Hilfsgütern. Am Freitag um 12 Uhr Mittag ging die 1.000 Kilometer weite Reise los – über Ungarn und Rumänien ins westukrainische Czernowitz, eine Autostunde von der rumänischen Grenze entfernt. Am Samstag um 11 Uhr Vormittag erreichte die Gänserndorfer Gruppe ihr Ziel.

Irlvek spricht von unvorstellbarem Leid der Geflüchteten: „Wir hatten Tränen in den Augen, als wir eine 20 Kilometer lange Menschenschlange aus Frauen und Kindern sahen, die zu Fuß in Richtung Rumänien flüchtete. Die Situation ist einfach unbeschreiblich.“

