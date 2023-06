Neue Kreuzung ist nun fertig

Landtagsabgeordneter Rene Lobner (ÖVP) und Landtagsabgeordneter Dieter Dorner (FPÖ) nahmen gemeinsam mit Bürgermeister Franz Mathä (SPÖ) und der Leiterin der Straßenbauabteilung Wolkersdorf, Nikola Kopitz, die Fertigstellung der Bauarbeiten für den Kreuzungsumbau L2/L6 in Markgrafneusiedl vor. Um ein sicheres Einmünden der beiden stark frequentierten Straßen zu gewährleisten, wurde der Kreuzungsbereich den Verkehrserfordernissen entsprechend umgebaut.

Spitzwinkelige Einmündung wurde mit dem Umbau entschärft.

Durch die spitzwinkelige Einmündung der Landesstraße 6 in die L2 kam es in der Vergangenheit immer wieder zu unübersichtlichen bzw. gefährlichen Verkehrssituationen. Der Kreuzungsbereich ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von rund 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert. Die Anlageverhältnisse der Kreuzung wurden so ausgeführt, dass die L6 jetzt rechtwinkelig in die L2 einmündet. An der L2 wurde am östlichen Ortsbeginn als temporeduzierende Maßnahme eine Mittelinsel sowie westlich des Kreuzungsbereiches eine Querungshilfe für Fußgänger errichtet.

Die Bauarbeiten wurden bzw. werden von der Straßenmeisterei Groß-Enzersdorf in Zusammenarbeit mit den Baufirmen der Region durchgeführt. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 600.000 Euro, wobei rund 200.000 Euro auf das Land NÖ und rund 400.000 Euro auf die Marktgemeinde Markgrafneusiedl entfallen.