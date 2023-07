Zum Gemeinderat mit Rad

In der Vorwoche fand eine besondere Gemeinderatssitzung statt. Alle Mandatare kamen mit dem Fahrrad zur Sitzung. In der Sitzung stand der Umweltgedanke im Vordergrund, da der Umweltbericht auf der Tagesordnung stand und darüber diskutiert wurde. „Auch in Anbetracht dessen, dass in den letzten Jahren massiv in den Bau von Radwegen investiert wurde wie z.B. in den KTM-Radweg, die Radverbindung Angern – Tallesbrunn und Ollersdorf – Prottes“, berichtet SPÖ-Landtagsabgeordneter und Vize Rene Zonschits.

Auf der Tagesordnung stand ein weiteres Radwegeprojekt, der erste Bauabschnitt des Radweges Ollersdorf – Stillfried. Der Bau soll im August starten. Das Projekt wird seitens des Landes NÖ mit 70 Prozent gefördert.