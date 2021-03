Amy Kanelutti (9) will ein sauberes Strasshof. Sie sammelte bereits bei Spaziergängen Müll und will dies auch weiterhin tun. „Inspiriert wurde meine Tochter durch die Kinderbuchserie ,Leonie Looping‘, in dem es auch um die Erhaltung der Umwelt, Vermeiden von Müll usw. geht. Sie äußerte den Wunsch, den Mist in der Umgebung einzusammeln“, so die stolze Mutter Maria Kanelutti.

„Bewaffnet“ mit Müllsäcken, Handschuhen und Hundekot-Sackerln, die von der Mama zur Verfügung gestellt wurden, machte sich die Kleine kürzlich auf den Weg und klaubte vorerst im Nahbereich des Wohnhauses drei volle Säcke herumliegenden Mülls auf. „So jetzt ist mal die Umgebung sauber“, meinte sie nach ihrer Aktion.

Aber für die Volksschülerin ist das noch nicht genug: Sie will weitermachen. Über den Facebook-Account ihrer Mutter will Amy auch andere Kinder und vielleicht Erwachsene dazu animieren, ihre Umgebung sauber zu halten. Maria gründete nun im Namen ihrer Tochter eine eigene Facebook-Gruppe „Wir machen Strasshof sauber“ in dem Social-Media-Netzwerk. Jeder Interessierte kann sich zu gemeinsamen Säuberungsaktionen anmelden.

Auch in Amys Schule findet die Aktion bereits breiten Anklang. Einige Mitschüler zeigen sich bereits sehr an einer sauberen Gemeinde interessiert. Mama Maria postet in Amys Namen auf Facebook: „Dafür ist sie noch etwas zu klein“, meint sie. Aber Mama, lass dir gesagt sein: Sie ist nicht zu klein, um Verantwortung für die Umwelt und für ihre Gemeinde zu übernehmen.