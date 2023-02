Marchegger Faschingsspaß auf 15 Wägen

Bei frühlingshaften Temperaturen ging am vergangenen Samstag der Faschingsumzug in der Storchenstadt Marchegg über die Bühne. An die 15 Narrenwägen zogen durch die Straßen.

Viele der Zuschauer, die die Wege säumten, waren auch auswärtige Besucher, die dem lustigen Treiben beiwohnen wollten – unter den Feiernden war auch der ehemalige Verteidigungsminister Werner Fasslabend mit Gattin Martina. Der von der Gemeinde organisierte Umzug endete mit einer fröhlichen Party im Speicher von Schloss Marchegg.

Keine Nachrichten aus Gänserndorf mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.