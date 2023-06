Ein Verletzter bei Crash

In den Nachmittagsstunden des Dienstag kam es gegen 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Höhe Hausnummer 167. Ein Fahrzeuginsasse wurde bei dem Zusammenstoß verletzt, musste ärztlich versorgt werden und wurde vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus gebracht.

Nachdem die Polizei die Unfallstelle freigegeben hatte, schoben die Einsatzkräfte der Feuerwehr eines der beiden Autos von der Straße und stellten es verkehrssicher ab. Das zweite Auto konnte vom Besitzer selbst am Straßenrand abgestellt werden. Für die Dauer des Einsatzes sperrte die Polizei die B8 in Fahrtrichtung Gänserndorf und richtete einen Wechselverkehr ein.