Unfall Frontal-Crash vor Schulen in Marchegg

"Nicht auszudenken, welche Katastrophe passiert wäre, wären Kinder auf dem Schutzweg gewesen", beobachtete ein Passant den Unfall in der Nähe der Marchegger Schulen. Foto: Ernst Spet

G leich am ersten Schultag krachte es in Marchegg. In der Nähe des Schutzwegs vor der Volks- und Mittelschule stießen zwei Pkw frontal zusammen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht.