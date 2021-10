Bereits kurz nach der Alarmierung rückten insgesamt 15 Matzener Florianis mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Auch die Feuerwehr Spannberg wurde alarmiert.

Am Unglücksort stellte sich heraus, dass ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen, ins Bankett geraten und daraufhin mit der Fahrerseite so stark mit einem Baum kollidiert war, dass die Hinterachse heraus- und das Fahrzeug in zwei Teile gerissen worden war.

"Der gottseidank nicht eingeklemmte Fahrer wurde von zwei anwesenden First Responder erstversorgt und für den Abtransport mit dem bereits alarmierten Notarzthubschrauber vorbereitet", berichtete die FF Matzen am Donnerstag.

Die Florianis sicherten sofort die Unfallstelle ab, bauten den Brandschutz auf und führten mittels hydraulischem Rettungsgerät die Bergung des verletzten Fahrers durch. Unterstützt wurden die Matzener Feuerwehrleute dabei von den Kollegen aus Spannberg, die mit drei Fahrzeugen und 15 Mann zur Unterstützung gekommen waren.

Sodann stabilisierte das Team des Roten Kreuzes den verunfallten Fahrer des Pkw, den man unverzüglich mit dem Notarzthubschrauber ins UKH Meidling flog.