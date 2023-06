Klimabonus: Riesen-Ärger im Bezirk Gänserndorf

Wer in der Stadt Groß-Enzersdorf wohnt, bekommt ebenfalls 185 Euro. Die Einwohner des benachbarten kleinen Andlersdorfs hingegen erhalten 220 Euro. Das ergibt Sinn und ist nachvollziehbar. Dass aber für die Bewohner der Mini-Gemeinde Großhofen nur 185 Euro vorgesehen sind, ist völlig unlogisch und vermutlich alles andere als fair.

Es gibt vier verschiedene Kategorien

Zur Erklärung: Das Klimaschutzministerium führt vier unterschiedliche Kategorien an. Kategorie 1 umfasst Städte mit sehr guter Infrastruktur und öffentlichen Verkehrsmitteln. Dort bekommen die Einwohner 110 Euro. In die Kategorie 2 fallen Städte mit guter Infrastruktur und öffentlichen Verkehrsmitteln (150 Euro). Zur Kategorie 3 zählen Gebiete mit guter grundlegender Ausstattung an Infrastruktur und öffentlichen Verkehrsmitteln (185 Euro). Die Kategorie 4 wiederum umfasst ländliche Gemeinden, wo es nur eine grundlegende Ausstattung mit öffentlichen Verkehrsmitteln gibt (220 Euro).

Warum zählen nun aber Ollersdorf, Großhofen und viele andere Orte im Bezirk, die über so gut wie keine öffentlichen Verkehrsanbindungen verfügen, zur Kategorie 3 und nicht zur Kategorie 4? Die NÖN fragte im zuständigen Ministerium nach. Sprecher Samson Sandrieser-Leon erklärt: „Die regionale Kategorisierung wurde von der Statistik Austria vorgenommen. Berücksichtigt wurde nicht nur die öffentliche Anbindung, sondern auch die gesamte Infrastruktur. Wenn es zum Beispiel Ärzte, Apotheken, Schulen oder Einkaufsmöglichkeiten gibt, fällt man nicht in die Kategorie 4.“

Alle mobilitätseingeschränkten Personen, die auf ein Auto angewiesen sind, bekommen aber in jedem Fall den Höchstbetrag, so der Sprecher abschließend.