Über lange Wartezeiten beim Arzt beschwert sich eine Frau (Name der Redaktion bekannt), nachdem sie kürzlich die Ordination von Allgemeinmedizinerin Ilse Zach aufsuchte: Über zwei Stunden musste die Patientin ausharren – coronabedingt vor der Tür in der prallen Sonne und ohne Sitzmöglichkeit. Auch mehrere ältere Personen sollen unter diesem Umstand gelitten haben.

„Sollte sich bis dahin kein Assistent für die Ordination finden, werden die Wartezeiten noch länger.“Zach blickt auf die Urlaubsvertretung im Sommer voraus

Was sagt die Ärztin zu den Vorwürfen? Zach: „Meine Assistentin ist in Kurzarbeit und wird demnächst in Karenz gehen.“ Ersatz werde gesucht, die Einschulung werde aber ebenfalls viel Zeit in Anspruch nehmen.

Hinzu kommen die Corona-Regeln, dass sich in der Ordination maximal vier Personen aufhalten dürfen: „Ich habe schon Kontakt mit der Bürgermeisterin bezüglich einer Sitzgelegenheit mit Überdachung vor der Praxis aufgenommen, leider ist bisher nichts geschehen.“

Im August wird Zach noch dazu die Urlaubsvertretung von Arzt Frank Werny aus Lassee übernehmen: „Sollte sich bis dahin kein Assistent für die Ordination finden, werden die Wartezeiten noch länger. Ich muss nicht nur die Untersuchungen beim Patienten durchführen, sondern auch die Medikamentenausgabe und Schreibarbeit selbst erledigen“, so die Medizinerin.

„Sonnenschirme wegen Wind absolut sinnlos“

VP-Ortschefin Dagmar Zier meint im NÖN-Gespräch: „Wir helfen gerne, wenn örtlich Unzulänglichkeiten auftreten oder Dienstleister jeglicher Art auf Herausforderungen stoßen.“ Die Idee Zachs, Zelte oder Sonnenschirme auf der Straße vor der Praxis als Wartezone für Patienten aufzustellen, sei schon allein wegen des Windes im Marchfeld sinnlos: „Außerdem ist so ein Zustand für keinen zumutbar.“

Man stehe beratend zur Seite, wenn eine Lösung gefunden werden soll, wie unter Einhaltung des Mindestabstandes ein Patientenverkehr auch innerhalb des Gebäudes möglich ist. Ebenso sei eine Terminvereinbarung für einen Arztbesuch oder der Medikamentenausgabe zu empfehlen. „Übrigens ist im selben Gebäude eine Zahnärztin eingemietet, wo der Patientenverkehr völlig zufriedenstellend abläuft“, schließt Zier.